В Ростовской области похоронили офицера, погибшего в ходе спецоперации

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В Ростовской области похоронили офицера, героически погибшего во время спецоперации. Об этом зампредседателя Заксобрания Ростовской области – председатель комитета по аграрной политике Вячеслав Василенко рассказал 6 июня на своей странице в соцсетях.Офицер Александр Любименко жил в хуторе Масловом Тацинского района. Будущий защитник Отечества окончил Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное училище имени генерала Маргелова. Затем служил в гвардейской десантно-штурмовой дивизии в Пскове.Весной 2022 года военный прибыл на спецоперацию, где и завершилась его служба. Александра Любименко похоронили на кладбище в родном хуторе. В последний путь его проводили родные, близкие и друзья.