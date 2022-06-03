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В Ростовской области похоронили офицера, погибшего в ходе спецоперации

В Ростовской области похоронили офицера, погибшего в ходе спецоперации
В Ростовской области похоронили офицера, героически погибшего во время спецоперации. Об этом зампредседателя Заксобрания Ростовской области – председатель комитета по аграрной политике Вячеслав Василенко рассказал 6 июня на своей странице в соцсетях.

Офицер Александр Любименко жил в хуторе Масловом Тацинского района. Будущий защитник Отечества окончил Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное училище имени генерала Маргелова. Затем служил в гвардейской десантно-штурмовой дивизии в Пскове.

Весной 2022 года военный прибыл на спецоперацию, где и завершилась его служба. Александра Любименко похоронили на кладбище в родном хуторе. В последний путь его проводили родные, близкие и друзья.
Фото: соцсети.
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