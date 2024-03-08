Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Каменске похоронили мать с двумя детьми, которые отравились угарным газом

В Каменске похоронили мать с двумя детьми, которые отравились угарным газом
В Каменске-Шахтинском похоронили семью, отравившуюся угарным газом. Церемония прощания с 27-летней Вероникой Х. и двумя маленькими сыновьями состоялась 7 марта. Об этом пишет газета «ПИК».

Происшествие, которое унесло жизни пяти человек, случилось 2 марта в одном из многоквартирных домов на улице Щаденко. В съемной квартире обнаружили тела 31-летнего мужчины, 27-летней девушки и детей в возрасте 5, 7 и 9 лет.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело. Обстоятельства отравления семьи газом устанавливаются.
Фото: социальные сети
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.