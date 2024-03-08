В Каменске похоронили мать с двумя детьми, которые отравились угарным газом
В Каменске-Шахтинском похоронили семью, отравившуюся угарным газом. Церемония прощания с 27-летней Вероникой Х. и двумя маленькими сыновьями состоялась 7 марта. Об этом пишет газета «ПИК».
Происшествие, которое унесло жизни пяти человек, случилось 2 марта в одном из многоквартирных домов на улице Щаденко. В съемной квартире обнаружили тела 31-летнего мужчины, 27-летней девушки и детей в возрасте 5, 7 и 9 лет.
По факту произошедшего возбудили уголовное дело. Обстоятельства отравления семьи газом устанавливаются.