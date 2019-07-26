В Каменске один из футболистов скульптурной группы около стадиона остался без ноги



Один из футболистов скульптурной группы около стадиона «Прогресс» в Каменске-Шахтинском остался без ноги.



Фотографию частично разрушенной фигуры местные жители опубликовали в социальной сети. Стадион был построен в 1956 году. Тогда же перед входом на трибуны появилась композиция «Футболисты». Она представляет собой трёх спортсменов, бегущих за мячом.



Пропажу ноги у среднего футболиста каменчане заметили 28 июля. По словам горожан, отвалившийся фрагмент валяется у основания композиции.



Судя по состоянию скульптуры, она не реставрировалась с момента установки. В администрации города прокомментировать ситуацию не смогли. Ни в отделе ЖКХ, ни в отделе архитектуры о состоянии «Футболистов» ничего не знают.