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В Каменске один из футболистов скульптурной группы около стадиона остался без ноги

В Каменске один из футболистов скульптурной группы около стадиона остался без ноги
Один из футболистов скульптурной группы около стадиона «Прогресс» в Каменске-Шахтинском остался без ноги.

Фотографию частично разрушенной фигуры местные жители опубликовали в социальной сети. Стадион был построен в 1956 году. Тогда же перед входом на трибуны появилась композиция «Футболисты». Она представляет собой трёх спортсменов, бегущих за мячом.

Пропажу ноги у среднего футболиста каменчане заметили 28 июля. По словам горожан, отвалившийся фрагмент валяется у основания композиции.

Судя по состоянию скульптуры, она не реставрировалась с момента установки. В администрации города прокомментировать ситуацию не смогли. Ни в отделе ЖКХ, ни в отделе архитектуры о состоянии «Футболистов» ничего не знают.

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