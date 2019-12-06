Администрация Ростова просит горожан решить судьбу стадиона «Темерник»



Администрация Ростова-на-Дону обратилась к мнению общественности. Власти города создали опрос на портале «Активный ростовчанин» и просят решить судьбу стадиона «Темерник».



Напомним, на месте стадиона планируют построить школу. Собственник площадки, ДЮСШ № 6, готовит земельный участок для передачи в муниципалитет. После на изъятую территорию подготовят проект учебного заведения. Школу возведут по региональной программе создания общеобразовательных учреждений.



На поле «Темерника» учатся играть почти полтысячи воспитанников футбольных клубов «Квадро» и «Смена», а также десять возрастных групп и 26 команд. На стадионе проходят и тренировки, и календарные соревнования всех уровней. С апреля по октябрь 2019 года здесь состоялось около трехсот матчей. В летнее время на поле играют примерно 500 футболистов ежедневно.



Новость о ликвидации «Темерника» вызвала резонанс общественности. Родители воспитанников «Квадро» и «Смены» не раз обращались к губернатору Ростовской области.



Созданный 9 декабря опрос администрации предполагает два варианта развития событий: построить на месте «Темерника» современную школу на 1 100 мест с физкультурно-спортивной зоной и зоной отдыха или оставить все, как есть. Кроме того, ростовчане могут предложить альтернативный вариант исхода дела.



Стадион «Темерник» построили в 2006 году и передали ДЮСШ № 6 в рамках общероссийской программы «Подари стадион детям». Это не первая территория, изымаемая для строительства школы. В их число входят сквер и стадион на Жмайлова и рынок «Привоз» в Советском районе Ростова.