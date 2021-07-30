В Каменске объявили траур по погибшим при взрыве на химкомбинате
В Каменске-Шахтинском 4 августа объявлено днем траура по погибшим при взрыве на химкомбинате. Информацию об этом подтвердили в городской администрации. Однако рассказать о запланированных скорбных мероприятиях отказались.
Трагедия случилась вечером 29 июля. Рабочие химкомбината «Каменского» в тот вечер изготавливали формы. Они нарушили технику безопасности. Произошел взрыв, и цех загорелся Прибывшие пожарные тушили огонь больше часа.
В результате ЧП семеро сотрудников комбината получили от 80 до 100% химических ожогов. Двух женщин и пятерых мужчин в возрасте от 31 года до 55 лет госпитализировали в реанимационное отделение местной ЦГБ. Врачи до последнего боролись за жизни пострадавших, но не смогли их спасти. Один из пациентов скончался 30 июля, еще шестеро - 1 и 2 августа.
Как сообщили в Министерстве промышленности и торговли РФ, к которому относится химкомбинат, рабочих в цеху не должно было быть. Технологическая операция, во время которой произошел пожар, не предполагает участия людей.
Знакомые и родственники погибших рассказали, что на предприятии идет сокращение штата, поэтому смене пришлось выполнять работу, с которой она не сталкивалась прежде. Регламент безопасности был нарушен неосознанно.
По неподтвержденным данным, после гибели рабочих возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение требования промышленной безопасности опасных производственных объектов».
Семьям погибших обещают выплатить предусмотренные законом денежные компенсации. Но пока, со слов горожан, на похороны одной из сотрудниц собирают родители учеников школы, в которой учится ее ребенок.