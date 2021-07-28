Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Появилось видео с места взрыва на химкобинате в Каменске

Появилось видео с места взрыва на химкобинате в Каменске
Появилось видео с места взрыва на химкомбинате в Каменске-Шахтинском. Ролик опубликовали в соцсетях 30 июля.

На кадрах видно, как из здания предприятия валит черный дым. Ветер разносит едкие продукты горения на сотни метров вокруг. По словам местных жителей, был сильный запах жженого пластика и химикатов. Вероятно, в атмосферу попало немало вредных веществ.

Как сообщалось ранее, рабочие изготавливали формы, нарушив технику безопасности. Произошел взрыв, а затем огонь перекинулся на оборудование.

В результате ЧП пострадали семь сотрудников комбината. Их госпитализировали в реанимацию и подключили к аппаратам ИВЛ. Пострадавшие получили от 80 до 100% химических ожогов тела. На следующий день один из пациентов скончался в медучреждении.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.