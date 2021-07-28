Появилось видео с места взрыва на химкобинате в Каменске
Появилось видео с места взрыва на химкомбинате в Каменске-Шахтинском. Ролик опубликовали в соцсетях 30 июля.
На кадрах видно, как из здания предприятия валит черный дым. Ветер разносит едкие продукты горения на сотни метров вокруг. По словам местных жителей, был сильный запах жженого пластика и химикатов. Вероятно, в атмосферу попало немало вредных веществ.
Как сообщалось ранее, рабочие изготавливали формы, нарушив технику безопасности. Произошел взрыв, а затем огонь перекинулся на оборудование.
В результате ЧП пострадали семь сотрудников комбината. Их госпитализировали в реанимацию и подключили к аппаратам ИВЛ. Пострадавшие получили от 80 до 100% химических ожогов тела. На следующий день один из пациентов скончался в медучреждении.