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В Каменске химкомбинат озвучил официальную версию взрыва

В Каменске химкомбинат озвучил официальную версию взрыва
ФКП «Комбинат "Каменский"» озвучил официальную версию взрыва, в котором пострадали семеро сотрудников. Предприятие прокомментировало ЧП спустя сутки.

Представители комбината сообщили, что около 20 часов 29 июля загорелся один из цехов. Сработала система пожарной безопасности, и на место прибыли спасатели. Возгорание потушили через час.

Представители предприятия уверяют, что вредных выбросов в автомсферу из-за ЧП не было. Однако местные жители сообщили, что чувствовали сильный запах жженого пластика и химикатов.

Комбинат производит химическую продукцию. В тот вечер рабочие изготавливали формы, нарушив технику безопасности. В какой-то момент произошел взрыв. Семь человек госпитализировали в реанимацию с химическими ожогами от 80% до 90% тела. Их подключили к аппаратам ИВЛ. Один из пострадавших скончался на следующий день. Сейчас врачи борются за жизни шестерых сотрудников комбината.

«Каменский» - одно из крупнейших предприятий Юга России и градообразующее предприятия Каменска-Шахтинского. Комбинат изготавливает химическую продукцию для решения задач государственной важности, укрепляя обороноспособность страны. Поэтому давать официальный комментарий отказались все ведомства и правоохранительные органы Ростовской области.

Для проведения расследования ЧП создали оперативную группу во главе с директором Департамента промышленности обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии Минпромторга России Дмитрием Капрановым.

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