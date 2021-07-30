Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

В больнице Ростова скончался еще один пострадавший при взрыве на химкомбинате

В больнице Ростова скончался еще один пострадавший при взрыве на химкомбинате
В Ростове скончался еще один пострадавший при взрыве на химкомбинате «Каменском». О смерти сотрудника предприятия 2 августа сообщил DonDay.ru.

Всего умерли пятеро человек, получивших химические ожоги. Еще двое находятся в тяжелом состоянии. За их жизни продолжают бороться врачи.

Напомним, взрыв прогремел вечером 29 июля. В тот вечер рабочие изготавливали формы, но в процессе нарушили технику безопасности. Произошли взрыв и возгорание производственного оборудования. В итоге семь человек получили от 80% до 100% химических ожогов тела. Их экстренно доставили в реанимацию ЦГБ Каменска и подключили к ИВЛ.

Днем 30 июля стало известно, что один из пострадавших скончался в больнице. 1 августа число умерших увеличилось до четырех. А на следующей день скончался еще один пострадавший.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.