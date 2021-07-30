В больнице Ростова скончался еще один пострадавший при взрыве на химкомбинате
В Ростове скончался еще один пострадавший при взрыве на химкомбинате «Каменском». О смерти сотрудника предприятия 2 августа сообщил DonDay.ru.
Всего умерли пятеро человек, получивших химические ожоги. Еще двое находятся в тяжелом состоянии. За их жизни продолжают бороться врачи.
Напомним, взрыв прогремел вечером 29 июля. В тот вечер рабочие изготавливали формы, но в процессе нарушили технику безопасности. Произошли взрыв и возгорание производственного оборудования. В итоге семь человек получили от 80% до 100% химических ожогов тела. Их экстренно доставили в реанимацию ЦГБ Каменска и подключили к ИВЛ.
Днем 30 июля стало известно, что один из пострадавших скончался в больнице. 1 августа число умерших увеличилось до четырех. А на следующей день скончался еще один пострадавший.