В Каменске-Шахтинском главой администрации избрали Александра Камоцкого
В Каменске-Шахтинском выбрали нового главу администрации. Решением депутатов Каменск-Шахтинской городской Думы 23 января был избран Александр Камоцкий.
На должность градоначальника претендовали два человека: Лариса Бутова и Александр Камоцкий. На заседании по личным обстоятельствам отсутствовал первый кандидат.
На заседании за Александра Камоцкого проголосовали 15 депутатов, один воздержался от голосования. Чиновник избран главой администрации на двухлетний срок.