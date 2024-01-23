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В Каменске-Шахтинском главой администрации избрали Александра Камоцкого

В Каменске-Шахтинском главой администрации избрали Александра Камоцкого
В Каменске-Шахтинском выбрали нового главу администрации. Решением депутатов Каменск-Шахтинской городской Думы 23 января был избран Александр Камоцкий.

На должность градоначальника претендовали два человека: Лариса Бутова и Александр Камоцкий. На заседании по личным обстоятельствам отсутствовал первый кандидат.

На заседании за Александра Камоцкого проголосовали 15 депутатов, один воздержался от голосования. Чиновник избран главой администрации на двухлетний срок.
Фото: Администрация города Каменск-Шахтинский
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