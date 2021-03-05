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В Каменске-Шахтинском выбрали главу администрации

В Каменске-Шахтинском выбрали главу администрации
Главой города Каменска-Шахтинска назначили Владимира Шевченко. Кандидатуру депутата городской Думы поддержали большинство коллег. Нового сити-менеджера определили 10 марта на внеочередном заседании.

Основным конкурентом Владимира Шевченко стал замглавы администрации Белокалитвинского района по строительству, промышленности, транспорту и связи Владимир Голубов. Однако последний не явился на заседание по неизвестной причине.

Ранее, с 2015 года Шевченко возглавлял Каменский район. Контракт на новую должность рассчитан на 5 лет.

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