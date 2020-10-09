В Каменске-Шахтинском избрали нового председателя гордумы
В Каменск-Шахтинской гордуме назначен новый председатель и глава города. Заседание состоялось 12 октября.
Большинством голосов депутатов на должность был избран Михаил Ухин, представитель партии «Единая Россия». Ранее народный избранник возглавлял «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов». Его конкурентом стал Иван Жадан от «КПРФ».
Напомним, ранее пост председателя гордумы занимал Алексей Черненко. Однако еще в июне 65-летний депутат заявил о том, что уходит на заслуженный отдых.