В Южном парке птиц "Малинки" показали недавно появившихся на свет утят

Фото: Южный парк птиц Малинки

В парке птиц «Малинки» в Ростовской области опубликовали трогательное видео с недавно появившимися на свет утятами. Этот ролик был размещен на странице парка в социальной сети.В текущем сезоне весна принесла в этот зоосад настоящий всплеск рождаемости. Помимо появления утят, радостное событие произошло и в семьях лемуров и коз.- В нашем зоологическом саду созданы настолько комфортные условия, что наши заботливые мамы – уточки, козочки, лемуры и другие – этой весной порадовали нас и посетителей столь значительным и многочисленным прибавлением потомства, – подчеркнули представители зоосада.