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В Южном парке птиц "Малинки" показали недавно появившихся на свет утят

В Южном парке птиц "Малинки" показали недавно появившихся на свет утят
В парке птиц «Малинки» в Ростовской области опубликовали трогательное видео с недавно появившимися на свет утятами. Этот ролик был размещен на странице парка в социальной сети.

В текущем сезоне весна принесла в этот зоосад настоящий всплеск рождаемости. Помимо появления утят, радостное событие произошло и в семьях лемуров и коз.

- В нашем зоологическом саду созданы настолько комфортные условия, что наши заботливые мамы – уточки, козочки, лемуры и другие – этой весной порадовали нас и посетителей столь значительным и многочисленным прибавлением потомства, – подчеркнули представители зоосада.
Фото: Южный парк птиц Малинки
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