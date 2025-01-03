В Южном парке «Малинки» на новогодних праздниках на свет появилась козочка

Фото: соцсцети.

В Ростовской области в Южном парке «Малинки» родилась козочка. Об этом сообщили работники парка в соцсетях 2 января.В зоопарке произошло радостное событие — у одной из местных коз родился детеныш. Это случилось в первые дни нового года, в день, когда в зоопарке отмечается День камерунской козы.Сотрудники парка с восторгом сообщили о рождении новой козочки и сразу же продемонстрировали ее. На видео видно, что она совсем крошечная и только начинает делать свои первые шаги.