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В Южном парке «Малинки» на новогодних праздниках на свет появилась козочка

В Южном парке «Малинки» на новогодних праздниках на свет появилась козочка
В Ростовской области в Южном парке «Малинки» родилась козочка. Об этом сообщили работники парка в соцсетях 2 января. 

В зоопарке произошло радостное событие — у одной из местных коз родился детеныш. Это случилось в первые дни нового года, в день, когда в зоопарке отмечается День камерунской козы.

Сотрудники парка с восторгом сообщили о рождении новой козочки и сразу же продемонстрировали ее. На видео видно, что она совсем крошечная и только начинает делать свои первые шаги.
Фото: соцсцети.
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