В Новочеркасске выделят почти 42 миллиона на реставрацию Дома культуры



В Новочеркасске выделят 41 784 800 рублей на реставрацию Дома культуры на проспекте Платовском. Соответствующую заявку департамент строительства и городского развития разместил на портале госзакупок.



Здание, которое собираются отремонтировать, является объектом культурного наследия. Ранее в его помещениях располагалась судебная палата. В документах сказано, что поставщик должен отреставрировать кровлю и фасад Дома культуры.



Так, среди задач - работы по оштукатуриванию и покраске стен, облицовке здания, установке светильников и парапетов. Необходимо привести в надлежащее состояние кровлю. Важно также благоустроить территории возле здания. В частности, компания займется озеленением.



Результаты аукциона подведут 11 марта. Все реставрационные и ремонтные работы нужно завершить в декабре 2020 года.