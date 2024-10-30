В ходе СВО без вести пропал бывший заключенный, служивший под Новочеркасском

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В ходе СВО пропал 35-летний бывший заключенный, служивший под Новочеркасском. О местонахождении Виталия Трапезникова неизвестно с осени 2023 года.До службы мужчина отбывал наказание в исправительной колонии № 7 Республики Башкортостан. Она находится в городе Мелеуз. После подписания контракта на участие в спецоперации бойца закрепили за воинской частью 22179, которая дислоцируется в Октябрьском сельском районе Ростовской области.Последний раз Виталий созванивался с родными 12 октября прошлого года. Вскоре связь с ним пропала. С тех пор о его судьбе нет никакой информации.Родственники мужчины просят помощи в поисках. Если вы знаете, где находится пропавший, сообщите в военкомат.