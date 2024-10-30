Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В ходе СВО без вести пропал бывший заключенный, служивший под Новочеркасском

В ходе СВО без вести пропал бывший заключенный, служивший под Новочеркасском
В ходе СВО пропал 35-летний бывший заключенный, служивший под Новочеркасском. О местонахождении Виталия Трапезникова неизвестно с осени 2023 года.

До службы мужчина отбывал наказание в исправительной колонии № 7 Республики Башкортостан. Она находится в городе Мелеуз. После подписания контракта на участие в спецоперации бойца закрепили за воинской частью 22179, которая дислоцируется в Октябрьском сельском районе Ростовской области.

Последний раз Виталий созванивался с родными 12 октября прошлого года. Вскоре связь с ним пропала. С тех пор о его судьбе нет никакой информации.

Родственники мужчины просят помощи в поисках. Если вы знаете, где находится пропавший, сообщите в военкомат.
Фото: соцсети
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.