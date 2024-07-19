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В ходе СВО пропал бывший заключенный, служивший в Ростовской области

В ходе СВО пропал бывший заключенный, служивший в Ростовской области
В зоне проведения СВО пропал 22-летний бывший заключенный. Последний раз Данил Трубинский выходил на связь с родными 30 мая 2024 года.

Молодой человек отбывал наказание в исправительной колонии № 5 Алтайского края. Там он заключил контракт на участие в спецоперации. Данила отправили в Ростовскую область, где закрепили за воинской частью 84839. Она находится в поселке Персиановском Октябрьского сельского района.

В конце весны боец выполнял задачи в городе Марьинке. Оттуда он последний раз звонил родственникам.

Если вы знаете, где может находиться Данил Трубинский, сообщите в военкомат или полицию.
Фото: соцсети
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