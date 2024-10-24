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В ходе СВО без вести пропал бывший заключенный, служивший в Ростовской области

В ходе СВО без вести пропал бывший заключенный, служивший в Ростовской области
В ходе СВО пропал 27-летний бывший заключенный, служивший под Новочеркасском. О местонахождении Виталия Шарабурова неизвестно больше года.

До службы парень отбывал наказание в ИК № 2 поселка Вадино Смоленской области. После подписания контракта с ВС РФ бойца закрепили за воинской частью 22179, которая находится в Октябрьском сельском районе Ростовской области.

Последний раз Виталий созванивался с родными 19 октября 2023 года. Вскоре связь с ним оборвалась.

Родственники молодого человека просят помощи в поисках. Если вы знаете, где находится пропавший, сообщите в полицию или волонтерам.
Фото: Соцсети
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