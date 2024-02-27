Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В ходе спецоперации погиб 34-летний боец из Ростовской области

В ходе спецоперации погиб 34-летний боец из Ростовской области
В ходе спецоперации погиб 34-летний боец из Ростовской области. Степан Смоляков получил смертельное ранение 14 февраля.

Ранее боец проживал в Аксае. В 2023-м году он отправился добровольцем на фронт. Мужчина через год службы получил ранение, которое несовместимо с жизнью.

Степан Смоляков был награжден медалями за взятие Бахмута, а также орденом Мужества за выполнение сложных задач в период боевых действий. Он также обучал новых прибывших военнослужащих.

О смерти бойца из Ростовской области стало известно только 22 февраля. Где и когда он будет похоронен, неизвестно.
Фото: СВО200
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.