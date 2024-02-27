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В ходе спецоперации погиб 34-летний боец из Ростовской области. Степан Смоляков получил смертельное ранение 14 февраля.Ранее боец проживал в Аксае. В 2023-м году он отправился добровольцем на фронт. Мужчина через год службы получил ранение, которое несовместимо с жизнью.Степан Смоляков был награжден медалями за взятие Бахмута, а также орденом Мужества за выполнение сложных задач в период боевых действий. Он также обучал новых прибывших военнослужащих.О смерти бойца из Ростовской области стало известно только 22 февраля. Где и когда он будет похоронен, неизвестно.