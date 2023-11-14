Боец из Донецка Ростовской области погиб в ходе спецоперации

газета «Новость»

В ходе специальной военной операции погиб боец из Донецка Ростовской области. Игорь Жуков 28 октября во время боевого дежурства получил ранение, несовместимое с жизнью.В зону СВО в последних числах июля добровольцем отправился 38-летний Игорь Жуков. Мужчину определили в состав штурмовой бригады, выполнявшей военные задачи в Херсонской области. На боевом дежурстве 28 октября солдат получил ранение, несовместимое с жизнью.Бойца похоронят 20 ноября в Донецке. В 15.00 в Димитровской часовне пройдет отпевание. После Игоря похоронят на кладбище Чугунка.