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Боец из Донецка Ростовской области погиб в ходе спецоперации

Боец из Донецка Ростовской области погиб в ходе спецоперации
В ходе специальной военной операции погиб боец из Донецка Ростовской области. Игорь Жуков 28 октября во время боевого дежурства получил ранение, несовместимое с жизнью.

В зону СВО в последних числах июля добровольцем отправился 38-летний Игорь Жуков. Мужчину определили в состав штурмовой бригады, выполнявшей военные задачи в Херсонской области. На боевом дежурстве 28 октября солдат получил ранение, несовместимое с жизнью.

Бойца похоронят 20 ноября в Донецке. В 15.00 в Димитровской часовне пройдет отпевание. После Игоря похоронят на кладбище Чугунка.
газета «Новость»
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