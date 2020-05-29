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В Гуково назначен новый глава администрации

В Гуково назначен новый глава администрации

В Гуково местную администрацию возглавил новый глава. Соответствующее решение вынесла Гуковская городская Дума.

Заседание прошло 28 мая. Депутатам было предложено выбрать одного из двух кандидатов, прошедших конкурсный отбор. Всего в конкурсе на замещение должности главы участвовали четыре человека.
- По результатам голосования утверждена кандидатура Евгения Гриненко, - сообщили в администрации Гуково.

Новому главе шахтёрского городка - 38 лет. Ранее он был председателем Собрания депутатов — главой Родионово-Несветайского района.

Бывший глава Виктор Горенко ушёл в отставку в феврале 2020 года. Он возглавлял администрацию Гуково с 2010 года. Конкурс на замещение должности главы был объявлен 17 апреля.

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