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Скончался бывший мэр города Гуково

Скончался бывший мэр города Гуково
Умер бывший глава администрации города Гуково Ростовской области. О кончине Виктора Шубина стало известно 20 апреля.

Он родился в 1960 году в селе Русская Журавка Воронежской области. Затем перебрался в Ростовскую область. В Сальске окончил сельскохозяйственный техникум, в Ростове – пединститут и институт народного хозяйства.

После работал в области сельхозтехники, был бригадиром, замдиректора техникума, а потом и директором. В 1997 году стал главой администрации Гуково. На этом посту был до 2010 года.

Он умер в возрасте 69 лет.

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