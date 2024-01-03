В Ростовской области ищут бойца, пропавшего в зоне СВО

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В Ростовской области разыскивают 44-летнего бойца, пропавшего в ходе спецоперации. Серажутдин Умаров перестал выходить на связь с родственниками в конце декабря 2023 года. Об этом пишет издание DonDay.Мужчина родом из Республики Дагестан. Он отправился на СВО в качестве добровольца. Серажутдина определили в воинскую часть 41611, которая базируется в Калининградской области. Он входил в 11-й полк десантно-штурмовой бригады.- Ходят слухи, что Серажутдин погиб на Купянском направлении. Якобы его тело находится в одном из моргов Ростова-на-Дону. Однако никакой достоверной информации на этот счет нет, - поделился один из близких бойца.Если вы знаете о местонахождении Серажутдина Умарова, сообщите по номеру: 8-928-937-12-12.