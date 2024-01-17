В феврале ростовчан ожидают длительные выходные

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В Ростовской области ожидаются длительные выходные из-за праздника Дня защитника Отечества - 23 Февраля, который выпадает на пятницу. Поэтому горожане могут отдохнуть три дня - пятницу, субботу и воскресенье. Кроме того, в четверг, 22 февраля, в предпраздничный день, планируется, что рабочие время сократят на час.Отрабатывать за этот праздничный день жителям Ростовской области не придется.Добавим, что почти половина россиян поддержали идею сократить рабочую неделю до четырех дней. Большинство работников уверены, что смогут выполнить необходимый план за четыре дня.