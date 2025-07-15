Из-за зарослей повилики в Ростовской области ввели карантин на площади 719 гектаров

Фото: Россельхознадзор Ростовской области

В связи с обнаружением очагов опасного сорного растения, повилики, в Ростовской области введены карантинные мероприятия. Об этом сообщили в областном подразделении Россельхознадзора.Обнаружено место произрастания вредоносного сорняка в Тацинском районе, где он распространился на площади в 212,7 га. В связи с этим, вокруг станицы Тацинской на территории в 719,89 га введен специальный фитосанитарный режим.В результате введения карантинных ограничений в Тацинском районе, перемещение семенного материала ограничено и требует получения специального разрешения для ввоза и вывоза. Также, запрещается использование зерна, в котором содержатся семена повилики, для кормления сельскохозяйственных животных и птиц.Повилика – опасное растение-паразит, пагубно влияющее на многие культуры. Лишенный корневой системы сорняк присасывается к другим растениям, вытягивая из него соки. Особенно от него страдают лук, морковь, картофель, свекла. Повилика не только уменьшает объемы урожая, но и ухудшает качество продукции