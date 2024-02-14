В Егорлыкском районе благоустроят четыре территории в 2024 году

Фото: правительство Ростовской области.

В Егорлыкском районе Ростовской области благоустроят четыре территории в 2024 году. Работы запланированы в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», запущенного по решению президента России.Благодаря этому проекту, за предыдущий год на Дону появилось 124 общественных пространства в 12 городах и 40 районах, в том числе и в Егорлыкском. Там благоустроили три территории. Например, в парке «Атаман» сделали пешеходную зону. При разработке ее проекта учитывали близкое расположение ЦГБ (прим. — центральной городской больницы). Поэтому решили придерживаться оздоровительной направленности.В парке обновили освещение, высадили хвойные деревья и целебные растения на площади порядка одного гектара. Также обустроили спортплощадку, где можно проводить реабилитационные мероприятия или заниматься лечебной физкультурой. Недалеко появилась детская площадка для маленьких пациентов и всех желающих. Дорожки украсили декоративной плиткой, а вдоль них поставили удобные скамейки.— Эту территорию выбрали люди, в рамках всероссийского онлайн-голосования за нее проголосовали 4,5 тысячи человек. На реализацию проекта выделено порядка 34 млн рублей из федерального бюджета. Благоустроенная территория уже стала новым местом притяжения, где жители и гости станицы с удовольствием проводят свободное время, — отметил заместитель губернатора Ростовской области Игорь Сорокин. — За последние пять лет только в Егорлыкском районе благоустроено девять общественных территорий.За последние пять лет в Егорлыкском районе благоустроено девять общественных территорий. К концу 2024-го их станет 13.