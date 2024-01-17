В Ростовской области в 2023 году благоустроили 124 общественных пространства

Фото: правительство Ростовской области.

В прошлом году в Ростовской области благоустроили 124 общественных пространства. Работы были проведены в 12 городах и 40 районах.Территории привели в порядок в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», который был создан по решению президента РФ. Об этом заместителю губернатора Игорю Сорокину сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства Сергей Сизиков на совещании, где подвели итоги работы ведомства.- На реализацию мероприятий по благоустройству в 2023 году предусмотрено более 1,8 млрд рублей, из которых больше половины – федеральный бюджет, - подчеркнул глава регионального министерства ЖКХ. - По поручению президента России Владимира Владимировича Путина проводится и Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.В настоящее время благоустроено семь победителей в нескольких городах региона: Азове, Таганроге, Семикаракорске, станице Старочеркасской Аксайского района, а также на двух объектах в Цимлянске.Кроме того, в 2023 году завершили работы на двух территориях-победителях. Теперь жители Аксая смогут отдохнуть и хорошо провести свое время в ландшафтном парке «Мухина балка». Также в центре Миллерово для жителей и гостей города благоустроили аллею.По словам Игоря Сорокина, ключевым условием проекта по формированию комфортной городской среды стало участие в вопросах городского развития местных жителей.