Более 130 общественных территорий благоустроят в Ростовской области в 2024 году

Фото: правительство РО.

В Ростовской области планируют благоустроить больше 130 общественных территорий в 2024 году. Работы проведут в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» и нацпроекта «Жилье и городская среда», созданного по решению президента РФ. Как сообщил заместитель губернатора Игорь Сорокин, на эти цели направят около 1,7 миллиарда рублей. Из них 80% — средства федерального бюджета.По поручению президента России пять лет подряд проводится Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.В Волгодонске и Константиновске скоро начнут работы по благоустройству объектов, победивших в восьмом Всероссийском конкурсе.— Благодаря победе этих территорий во всероссийским конкурсе в регион привлечено дополнительно 180 миллионов рублей федеральных средств. Реализовать проекты планируется в следующем году, — подчеркнул замглавы региона.В 2023 году завершили работы еще на двух объектах — в ландшафтном парке «Мухина Балка» в Аксае и на аллее в центре Миллерово. Их общая стоимость составляет 192,5 миллиона рублей. Продолжается благоустройство набережной в Каменске-Шахтинском. Завершить работы планируют в 2024 году.Всего в донском регионе благоустроили уже девять территорий-победителей. В рамках конкурса привлечено 746,5 миллиона дополнительных средств из федерального бюджета. Благодаря программе появились новые объекты в Азове, Гуково, Таганроге, Семикаракорске, Цимлянске и станице Старочеркасской (Аксайский район).