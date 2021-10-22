В ДТП с двумя пассажирскими автобусами в Волгодонске пострадали восемь человек
Стали известны подробности аварии маршрутки с автобусом в Волгограде. ДТП случилось утром 25 октября на улице Морской.
Как сообщал Rostov.ru, 49-летний водитель автобуса выполнял маршрут Волгодонск - Геленджик. В салоне находились восемь человек. В районе дома №76 на Морской водитель стал поворачивать, не заметив ГАЗель, направлявшуюся из Волгодонска в Цимлянск. В последней ехали 13 пассажиров.
Водители не смогли избежать столкновения. От мощного удара оба общественных транспорта отлетели в разные стороны. Маршрутка опрокинулась на бок. На место прибыли все экстренные службы. Медики осмотрели людей. В результате аварии водителя маршрутки в тяжелом состоянии доставили в больницу. Его семь пассажиров также получили травмы, однако им не потребовалась госпитализация.
- Организована проверка соблюдений требований законодательства о безопасности дорожного движения в сфере организации перевозки пассажиров, - прокомментировали в прокуратуре Ростовской области. - Ход и результаты проверки взяты на контроль.