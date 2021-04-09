В Дону заметили боевые корабли Каспийской флотилии
В Ростове на реке Дон заметили боевые корабли Каспийской флотилии. Суда попали в объективы ростовчан в районе Александровки днем 11 апреля.
По информации Южного военного округа, появление на Дону более 10 десантных и артиллерийских катеров связано с межфлотским переходом из Каспийского моря - в Черное.
Ранее в Ростове была замечена транспортировка техника. В ЮВО проходят военные учения.
Во время учений малые ракетные корабли «Грайворон» и «Вышний Волочек» Черноморского флота (ЧФ) провели артиллерийские стрельбы в море по надводной цели в рамках контрольной проверки за зимний период обучения.
Каспийская флотилия - оперативное объединение ВМФ России. В своем составе имеет соединения надводных кораблей, вспомогательных и поисково-спасательных судов, авиацию, береговые войска, части тылового, технического и специального обеспечения.