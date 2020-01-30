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Украинские военные провели возле границы с Ростовской областью учения

Украинские военные провели возле границы с Ростовской областью учения
В районе города Мариуполь украинская армия провела масштабные учения. Военные отрабатывали бои на побережье Азовского моря в непосредственной близи с Ростовской областью.

Для ликвидации условного противника привлекали и вертолеты, и ракетные установки, и минометы. Более того, армия Незалежной тренировалась в установке противокорабельных морских мин на воде.

Стрельбой и шумом армейцы напугали не только жителей России, но и местных горожан. По словам мариупольцев, после каждого такого учения остается грязным и непригодным для использования городской пляж.

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