Украинские военные провели возле границы с Ростовской областью учения



В районе города Мариуполь украинская армия провела масштабные учения. Военные отрабатывали бои на побережье Азовского моря в непосредственной близи с Ростовской областью.



Для ликвидации условного противника привлекали и вертолеты, и ракетные установки, и минометы. Более того, армия Незалежной тренировалась в установке противокорабельных морских мин на воде.



Стрельбой и шумом армейцы напугали не только жителей России, но и местных горожан. По словам мариупольцев, после каждого такого учения остается грязным и непригодным для использования городской пляж.