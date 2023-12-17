В донском регионе прогнозируются гололедица на дорогах и сильный ветер 17 декабря

Фото: DonDay

В ближайшие сутки в Ростовской области прогнозируются гололед на дорогах и сильный ветер, по данным Ростовского гидрометцентра.Днем температура воздуха поднимется до 0 градусов. К вечеру столбики термометров опустятся до -7 градусов. Из-за сильного ветра и минусовой температуры на дорогах образуется сильный гололед. Потоки воздушных масс в западной четверти достигнут 5-10 метров в секунду, местами порывы от 15-18 метров в секунду.Существенных осадков не ожидается. В южной части региона выпадет небольшой снег.Жителям Ростовской области рекомендуется в такую погоду воздержаться от дальних поездок. Ранее в донской столице из-за гололеда были травмированы более 600 горожан. Люди поступали в больницы с серьезными черепно-мозговыми травмами, открытыми переломами и ушибами.