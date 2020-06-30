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В донском регионе открыт 41 межобластной маршрут

В донском регионе открыт 41 межобластной маршрут
Фото:avtobusbilet.ru
В Ростовской области открыли 41 межобластной маршрут и 25 автобусных рейсов по региону. Информация об этом появилась 3 июля в справочной Главного автовокзала.

Из Ростова-на-Дону можно уехать в Темрюк, Невинномысск, Геленджик, Мостовскую, Анапу, Курганинск, Приморско-Ахтарск, Краснодар, Ленинградскую, Кропоткин, Каневскую, Тихорецк, Ейск, Отрадную, Евпаторию, Севастополь, Ялту, Пятигорск, Волгоград, Астрахань, Белгород, Махачкалу, Москву, Нальчик и Ставрополь.

Также из Таганрога дончане могут отправиться в Астрахань, Геленджик, Отрадную, Новомихайловский, Будённовск и Москву.

Для жителей Новочеркасска откроются маршруты в Ставрополь, Нефтекумск, Новороссийск и Крым.

Из Волгодонска будут доступны рейсы в Анапу, Краснодар, а из Гуково - в Геленджик, Ейск, Краснодар и Пятигорск.

Напомним, с 2 июля в Ростовской области открыли все рейсы в Краснодарский край. Уточнить информацию можно в справочной автовокзала.

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