С 2 июня в Ростове откроют два новых автобусных направления

Начиная с июня, из Ростова можно будет уехать в Волгоград и Саратов. Об этом 30 мая сообщили в справочной Главного автовокзала в Ростове.На сегодняшний день работают девять межобластных маршрутов по Ростовской области. Например, из Новочеркасска и Ростова можно уехать в Ставрополь, из Ростова - в Нальчик, Москву, Махачкалу, Белгород, а из Таганрога - в Москву, Буденновск. Также работает маршрут Новочеркасск - Нефтекумск.Начиная с 2 июня, можно будет из Ростова уехать в Волгоград и Саратов. Расписание можно узнать в кассе.Напомним, из-за пандемии коронавируса пассажиропоток в Ростовской области снизился на 80%. Сейчас потихоньку начинают восстанавливать маршруты.