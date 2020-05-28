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С 2 июня в Ростове откроют два новых автобусных направления

С 2 июня в Ростове откроют два новых автобусных направления
Начиная с июня, из Ростова можно будет уехать в Волгоград и Саратов. Об этом 30 мая сообщили в справочной Главного автовокзала в Ростове.

На сегодняшний день работают девять межобластных маршрутов по Ростовской области. Например, из Новочеркасска и Ростова можно уехать в Ставрополь, из Ростова - в Нальчик, Москву, Махачкалу, Белгород, а из Таганрога - в Москву, Буденновск. Также работает маршрут Новочеркасск - Нефтекумск.

Начиная с 2 июня, можно будет из Ростова уехать в Волгоград и Саратов. Расписание можно узнать в кассе.

Напомним, из-за пандемии коронавируса пассажиропоток в Ростовской области снизился на 80%. Сейчас потихоньку начинают восстанавливать маршруты.

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