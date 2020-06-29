Из Ростовской области открыли восемь маршрутов в Краснодарский край

Восемь маршрутов из Ростовской области доступны для поездок в Краснодарский край. Информацию публикует справочная Главного автовокзала Ростова-на-Дону.С 1 июля на Дону открыты маршруты в крупные курортные города Кубани. Из Волгодонска можно будет уехать в Новороссийск, Краснодар, Анапу и Геленджик. Из Гуково доступны маршруты в Ейск, Геленджик и Краснодар. В Геленджик можно будет уехать и из Таганрога.Кроме того, из Волгодонска уже с 1 июля можно уехать в Кабардино-Балкарию (Нальчик), а из Гуково можно отправиться в Пятигорск.