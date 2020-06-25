13 межобластных маршрутов открыты в Ростовской области

Из Ростова, Новочеркасска и Таганрога можно уехать в другие регионы. Об этом сообщает справочная главного автовокзала в Ростове.Так, по данным на 27 июня, Ростова-на-Дону на автобусе можно уехать в Москву, Ставрополь, Нальчик, Белгород, Махачкалу, Астрахань, Волгоград и Пятигорск. Из Новочеркасска работают маршруты в Ставрополь и Нефтекумск. Из Таганрога можно уехать в Москву и через день в Буденновск. Кроме того, в Ростовской области открыты все рейсы Краснодарского направления.Кроме межобластных маршрутов, работают 25 автобусов, курсирующих внутри региона. Так, из Ростова можно уехать в Волгодонск, Донецк, Зверево, Зерноград, Белую Калитву, Горняцкий, Зимовники, Сальск, Новошахтинск, Миллерово, Шахты, Егорлыкская, Морозовск, Орловский, Тацинскую, Мечетинскую, Октябрьскую, Вешенскую, Таганрог, Кашары, Каменск. Из Таганрога можно уехать в Ростов, Донецк и Гуково.Напомним, во время пандемии коронавируса пассажиропоток в Ростовской области упал на 80%.