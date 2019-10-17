В донском парламенте обсудили меры повышения доходной части областного бюджета



В донском парламенте представители исполнительной и законодательной власти обсудили меры повышения доходной части областного бюджета. В круглом столе также приняли участие общественники, представители администраций муниципалитетов и жители региона.



Председатель комитета ЗС по бюджету Андрей Харченко обратил внимание на положительную динамику доходов области за последние годы. Так, консолидированный бюджет Ростовской области в 2010 году составлял 123 млрд рублей, в 2019-м – 222 млрд рублей. Доходы областного бюджета в 2010 году – 91,7 млрд рублей, в 2019-м – 184,1 млрд рублей.

- Это говорит о том, что губернатор, правительство, Минфин региона выработали эффективную финансово-экономическую политику развития Ростовской области, - сказал председатель комитета. Сейчас наша первая задача – посмотреть, что мы можем сделать, чтобы бюджет Ростовской области и дальше продолжал подрастать в плане доходной части.



Заместитель губернатора - министр финансов РО Лилия Федотова отметила, что в регионе еще есть проблемы, решение которых принесло бы в бюджет значительные суммы.

- Мы находимся в преддверии рассмотрения проектировок бюджета-2020-2022. Возможности бюджета по доходной части определяют наши возможности по расходованию денежных средств на реализацию указов президента, поручений губернатора и повышения благосостояния населения. Наполнение бюджетов всех уровней зависит от наличия налогового потенциала, а он размещен по муниципалитетам неравномерно, - отметил министр. - Отсюда необходимость выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных образований.



Наращивать налоговую базу планируется за счет привлечения новых инвестиций, легализации теневой занятости, вовлечения в налоговый оборот объектов недвижимости, сокращения недоимки и пр.



Еще один источник укрепления доходной части - федеральная поддержка. Так, в 2019 году объем безвозмездных поступлений составит 42,4 млрд рублей с ростом к первоначальному бюджету на 1,8 млрд рублей, или на 4,4%, а к 2018 году - на 10,4%.



Состояние местных бюджетов регулярно поддерживается правительством области межбюджетными трансфертами. Например, объем субсидий на решение вопросов местного значения в 2019 году составил 26 млрд рублей по более 90 направлениям; дотации - 10,5 млрд рублей. Кроме того, один из ресурсов поступлений - налог на имущество физлиц – поступает в казну на местах.



Напомним, что губернатором Дона было принято решение о передаче транспортного налога с областного на муниципальный уровень муниципальных образований, у которых есть полномочия в области дорожной деятельности, с 2020 года. Это позволит местным органам власти выделить больше средств на содержание дорожного хозяйства, а также повысит ответственность муниципалитетов за состояние и качество местных дорог.