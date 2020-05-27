В донских электричках введут дополнительную плату при покупке билета

Дополнительную плату начнут взимать с пассажиров, которые купили билет не в кассе, а уже в электричке. Тариф начнёт действовать с 1 июня. Об этом 29 мая сообщили на портале «Ростов-Транспорт».Людям, желающим оформить билет непосредственно в вагоне у контролёра, придётся доплатить 50 рублей за оформление проездного билета. Это касается тех, кто садится на станциях, оборудованных кассами или терминалами. Если же на остановочном пункте негде купить билет, то дополнительные средства брать не будут.В связи с этим пассажирам лучше заблаговременно приезжать на вокзал, чтобы оформить проездной документ у кассира и не переплачивать непонятно за что.