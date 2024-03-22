Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Жители Ростовской области могут узнать достоверную информацию на официальных аккаунтах

Жители Ростовской области могут узнать достоверную информацию на официальных аккаунтах
Жители донского региона могут посмотреть достоверную информацию на официальных аккаунтах. Узнать о главных событиях можно в соцсетях губернатора Ростовской области Василия Голубева, а также на сайте регионального правительства.

Оперативную информацию глава региона публикует в своем телеграм-канале - https://t.me/golubev_vu. Там жители смогут получить сведения практически мгновенно. В комментариях нередко граждане получают ответы на волнующие их вопросы. Также актуальные новости публикуются в «ВКонтакте» – https://vk.com/v.u.golubev.

Достоверную информацию также можно посмотреть на официальных страницах правительства Ростовской области: «Одноклассники» – https://ok.ru/pravitelstvo61, «ВКонтакте» – http://vk.com/pravitelstvo61, «Телеграм» – https://t.me/RostovRegion, Вайбер (Viber) – https://clck.ru/34ARvC. Здесь нередко публикуют сведения о региональных проектах, конкурсах, изменениях транспортных маршрутов в донской столице, проведении матчей донских команд и многом другом. Кроме того, размещена важная информация об итогах заседаний, круглых столов, выездных визитов, праздничных мероприятиях и т. д.

Достоверную информацию о событиях региона узнавайте на официальных аккаунтах губернатора Ростовской области Василия Голубева, а также на сайте правительства. Гражданам рекомендуется внимательнее читать новости в интернете и доверять только проверенным источникам.
Фото: правительство Ростовской области.
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.