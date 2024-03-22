Жители Ростовской области могут узнать достоверную информацию на официальных аккаунтах
Жители донского региона могут посмотреть достоверную информацию на официальных аккаунтах. Узнать о главных событиях можно в соцсетях губернатора Ростовской области Василия Голубева, а также на сайте регионального правительства.
Оперативную информацию глава региона публикует в своем телеграм-канале - https://t.me/golubev_vu. Там жители смогут получить сведения практически мгновенно. В комментариях нередко граждане получают ответы на волнующие их вопросы. Также актуальные новости публикуются в «ВКонтакте» – https://vk.com/v.u.golubev.
Достоверную информацию также можно посмотреть на официальных страницах правительства Ростовской области: «Одноклассники» – https://ok.ru/pravitelstvo61, «ВКонтакте» – http://vk.com/pravitelstvo61, «Телеграм» – https://t.me/RostovRegion, Вайбер (Viber) – https://clck.ru/34ARvC. Здесь нередко публикуют сведения о региональных проектах, конкурсах, изменениях транспортных маршрутов в донской столице, проведении матчей донских команд и многом другом. Кроме того, размещена важная информация об итогах заседаний, круглых столов, выездных визитов, праздничных мероприятиях и т. д.
Достоверную информацию о событиях региона узнавайте на официальных аккаунтах губернатора Ростовской области Василия Голубева, а также на сайте правительства. Гражданам рекомендуется внимательнее читать новости в интернете и доверять только проверенным источникам.