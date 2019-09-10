В День города в Ростове покажут авиашоу с участием боевой авиации



Ростов в ближайшие выходные будет отмечать своё 270-летие. В рамках празднования Дня города в донской столице пройдут десятки мероприятий, в том числе авиашоу с участием боевой авиации.



В субботу, 14 августа, в рамках акции «Военная служба по контракту», приуроченной ко Дню города, над Доном пролетят более 20 единиц авиационной техники 4-ой армии ВВС и ПВО Южного военного округа.

- Самым зрелищным событием акции будет пролёт парами боевых вертолётов армейской авиации, истребителей, бомбардировщиков и транспортной авиации над набережной реки Дон, - рассказали в пресс-службе ЮВО. - Кульминацией воздушной части праздника станут прыжки с парашютом и флагами России и Ростовской области.



В небе над Ростовом можно будет увидеть современные бомбардировщики Су-24 и Су-34, истребители Су-27 и Су-30, вертолёты Ка-52 «Аллигатор», Ми-28Н «Ночной охотник», Ми-35, Ми-8АМТШ «Терминатор», а также самолёты Л-410, Ан-26, Ан-12, Ту-134.



Кроме того, на площадках ЮВО покажут современную экипировку военных, вооружение и технику. На ростовской набережной установят боевую машину пехоты БМП-3, бронетранспортёр БТР-82А, бронеавтомобили подразделений спецназа «Тайфун» и «Тигр», реактивную систему залпового огня «Торнадо-Г», самоходную гаубицу «Мста-С», мобильный инженерный комплекс разминирования МИКР.



Для горожан выступит подразделение специального назначения с элементами рукопашного боя, а также ансамбль песни и пляски ЮВО. Посетителей гостят солдатской кашей и чаем.



Акция начнётся на городской набережной в 10 утра в районе пересечения улицы Береговой и переулка Газетного.



Ранее Rostov.ru публиковал расписание праздничных мероприятий, который пройдут в эти выходные в Ростове.



Фоторепортаж с авиашоу на городской набережной, приуроченном к 75-летию образования четвертой армии Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны, можно посмотреть здесь.