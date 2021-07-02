Центр Ростова залило кипятком из-за аварии

В центре Ростова из асфальта забил кипяток. Коммунальная авария произошла утром 6 июля на пересечении улиц Семашко и Ульяновской.Потоки горячей воды стекают вниз по Семашко к Береговой. Автомобилисты притормаживают и стараются объезжать участок. Пешеходы тоже не знают, как преодолеть «горячее» препятствие.Место ЧП оцепили специальной красно-белой лентой. Однако на этом пока все - кипяток продолжает идти. Кто будет платить за неиспользованную воду, неизвестно.