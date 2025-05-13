В Ростове улицу Донскую залило кипятком из-за аварии

Фото: Портал Дондей.

В историческом центре Ростова вновь случилась коммунальная авария. Утром 13 мая на улице Донской, 14 произошел разрыв теплотрассы. Горячая вода затопила улицу Донскую, переулок Семашко и частично улицу Береговую. Машины проезжают в месте прорыва сквозь пелену пара.По состоянию на 7:30 на месте происшествия не было аварийных бригад. Вероятно, жильцы еще не сообщили о проблеме, либо рабочие только начали прибывать на место.Напомним, что менее суток назад кипятком затопило другую историческую часть города — улицу Пушкинскую и переулок Островского.