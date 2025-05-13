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В Ростове улицу Донскую залило кипятком из-за аварии

В Ростове улицу Донскую залило кипятком из-за аварии
В историческом центре Ростова вновь случилась коммунальная авария. Утром 13 мая на улице Донской, 14 произошел разрыв теплотрассы. Горячая вода затопила улицу Донскую, переулок Семашко и частично улицу Береговую. Машины проезжают в месте прорыва сквозь пелену пара.

По состоянию на 7:30 на месте происшествия не было аварийных бригад. Вероятно, жильцы еще не сообщили о проблеме, либо рабочие только начали прибывать на место.

Напомним, что менее суток назад кипятком затопило другую историческую часть города — улицу Пушкинскую и переулок Островского.
Фото: Портал Дондей.
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