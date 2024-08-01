В центре Ростова разрушается лестница в парке

Фото: РостовРу

В Ростове в центральном парке разрушается лестница. Об этом сообщил 1 августа Donday.По словам горожан, лестница рушится прямо под ногами. Камни и плитка катятся вниз. В некоторых местах от ступенек почти ничего не осталось.Помимо опасности, остатки постройки портят внешний вид парка. Стоит отметить, что всего лишь в нескольких метрах есть еще одна лестница. На удивление, ее ступеньки в полном порядке, словно их не так давно отреставрировали. Кроме того, прямо напротив ступеней установили новый фонтан и посадили растения.Почему администрация оставляет разрушенные ступеньки без внимания, неизвестно. Вероятно, управлению парка недостаточно финансирования, чтобы привести центральную лестницу в порядок.