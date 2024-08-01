Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В центре Ростова разрушается лестница в парке

В центре Ростова разрушается лестница в парке
В Ростове в центральном парке разрушается лестница. Об этом сообщил 1 августа Donday.

По словам горожан, лестница рушится прямо под ногами. Камни и плитка катятся вниз. В некоторых местах от ступенек почти ничего не осталось.

Помимо опасности, остатки постройки портят внешний вид парка. Стоит отметить, что всего лишь в нескольких метрах есть еще одна лестница. На удивление, ее ступеньки в полном порядке, словно их не так давно отреставрировали. Кроме того, прямо напротив ступеней установили новый фонтан и посадили растения.

Почему администрация оставляет разрушенные ступеньки без внимания, неизвестно. Вероятно, управлению парка недостаточно финансирования, чтобы привести центральную лестницу в порядок.
Фото: РостовРу
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.