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В центре Ростова посреди тротуарной дорожки образовалась стихийная свалка

В центре Ростова посреди тротуарной дорожки образовалась стихийная свалка
В центре Ростова посреди тротуара появилась стихийная свалка. Снимки с места 1 июля горожане опубликовали в соцсетях.

Как сообщили местные жители, мусор начали складировать на Пушкинской и Ворошиловском. На кадрах видно, что повсюду разбросаны различные отходы: упаковки из-под сока, пакеты, части деревьев и т. д.

- На жаре это всё гниёт, летают мухи, - пишут пользователи в соцсетях.

По какой причине стихийные свалки появились в центре города, неизвестно. Вероятно, коммунальным службам следует обратить внимание на проблему.
Фото: СоцСети
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