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В центре Ростова планируют ограничить движение грузовиков

В центре Ростова планируют ограничить движение грузовиков
Движение грузового транспорта планируют ограничить в Ростове-на-Дону, сообщили в городской администрации.

Сейчас решается вопрос о том, чтобы запретить большегрузам ниже второго класса экологичности въезжать на центральные улицы донской столицы. Дорожные знаки для ограничения движения машин, выбрасывающих вредные вещества в атмосферу сверх нормы, утвердили ещё в июле 2018 года. Однако до сих пор в документах не закрепили технические требования к этим знакам и правила их размещения.

Когда объекты всё-таки установят, власти города собираются требовать запрет въезда грузовиков на отдельные улицы Ростова-на-Дону, включая центральную часть города.

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