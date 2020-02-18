В центре Ростова планируют ограничить движение грузовиков



Движение грузового транспорта планируют ограничить в Ростове-на-Дону, сообщили в городской администрации.



Сейчас решается вопрос о том, чтобы запретить большегрузам ниже второго класса экологичности въезжать на центральные улицы донской столицы. Дорожные знаки для ограничения движения машин, выбрасывающих вредные вещества в атмосферу сверх нормы, утвердили ещё в июле 2018 года. Однако до сих пор в документах не закрепили технические требования к этим знакам и правила их размещения.



Когда объекты всё-таки установят, власти города собираются требовать запрет въезда грузовиков на отдельные улицы Ростова-на-Дону, включая центральную часть города.