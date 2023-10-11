В центре Ростова отключат холодную воду 12 октября

Фото: Rostov.ru.

В Ростове тысячи жителей останутся без холодной воды на день. О массовом отключении сообщили в городском водоканале.Краны в домах опустеют 12 октября. В этот день будут ремонтировать водопровод на улицах Суворова, Пушкинской, проспекте Соколова. А на 26-й Линии и в переулке Кривошлыковском переподключат некоторые участки.Чтобы провести работы, коммунальщикам придется временно перекрыть воду в границах этих улиц. С 8:30 до 22:00 воды не будет в домах на улице Чехова, Максима Горького, Большой Садовой и проспекте Ворошиловском. Еще дольше, до 8 часов 13 октября останутся без блага цивилизации жители улиц Налбандяна, Тюхряева, Школьной, переулка Бакинского и проспекта Шолохова.Чтобы не остаться совсем без воды, горожан попросили сразу сделать запасы.