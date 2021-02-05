В центре Ростова-на-Дону снова не работают светофоры

Центр Ростова-на-Дону отключили от электричества в обед 8 февраля. Из-за аварийной ситуации перестали работать и светофоры на главных улицах города.Сейчас в сердце донской столицы образуются большие пробки вследствие нерегулируемого дорожного движения. Как раз в это время многие едут на обед, забирают детей из школ. Обесточенные светофоры только усугубляют суматоху на проезжей части, не говоря уже о том, что создают множество причин для ДТП.В настоящее время движение затруднено на пересечении проспекта Ворошиловского и улицы Красноармеской. Водителей предупредили, что светофоры не будут работать на следующих перекрёстках: Красноармейская - Соколова, М. Горького - Соколова, Соколова - Пушкинская, М. Горького - Чехова, Ворошиловский - М. Горького, Ворошиловский - Пушкинская, Ворошиловский - Красноармейская.Планируется, что дорожный коллапс продлится около двух-трёх часов. Чтобы избежать заторов, водителям рекомендуется выбирать другие пути объезда.