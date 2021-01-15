В центре Ростова-на-Дону прорвало теплотрассу

В центре донской столицы произошла очередная коммунальная авария. ЧП случилось 17 января на пересечении улицы Красноармейской с переулком Соборным, рядом с магазином кухонной мебели «Мария». Фото с места происшествия очевидцы опубликовали в социальных сетях.На снимках видно бригаду рабочих, которые уже занялись ремонтом теплотрассы. Пока не известно, сколько времени это займет и повлияет ли на отопление в ближайших домах.В декабре 2020 года в Ростове произошло более 20 коммунальных аварий. Вода из прорванных труб вытекала на тротуары и проезжую часть, превращаясь в толстый слой льда. Многие автомобили примерзали к дорогам, а пешеходы с трудом добирались на работу.