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В Волгодонске произошла очередная коммунальная авария

В Волгодонске произошла очередная коммунальная авария
В Волгодонске в ночь на 26 декабря произошел крупный порыв теплотрассы. Происшествие случилось на проспекте Строителей.

На месте коммунальной аварии образовалась воронка, в которую провалилась небольшая торговая точка. Потоки кипятка залили все окрестности, включая близлежащие дороги и супермаркет.



Десятки домов остались без отопления. На месте происшествия работают аварийные службы.

В конце года в Волгодонске произошла череда крупных коммунальных аварий. С середины декабря в городе ввели режим ЧС. Порывы происходили на теплотрассах, водопроводах и в канализационных системах.

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