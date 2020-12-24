В Волгодонске произошла очередная коммунальная авария
В Волгодонске в ночь на 26 декабря произошел крупный порыв теплотрассы. Происшествие случилось на проспекте Строителей.
На месте коммунальной аварии образовалась воронка, в которую провалилась небольшая торговая точка. Потоки кипятка залили все окрестности, включая близлежащие дороги и супермаркет.
Десятки домов остались без отопления. На месте происшествия работают аварийные службы.
В конце года в Волгодонске произошла череда крупных коммунальных аварий. С середины декабря в городе ввели режим ЧС. Порывы происходили на теплотрассах, водопроводах и в канализационных системах.