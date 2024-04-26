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В центре Ростова-на-Дону будет снесен столетний дом на Станиславского. Решение о сносе было принято главой администрации Алексеем Логвиненко 24 апреля.Согласно официальному документу, многоквартирный дом № 184а был признан аварийным и будет полностью снесен. Около 807 квадратных метров жилья будут утрачены, но собственникам 15 квартир будет выплачена денежная компенсация.Построенное в 1900 году трехэтажное здание принадлежало ростовской мещанке Александре Дубровской до революции. Позднее она вышла замуж и сменила фамилию на Абраменкову. Этот объект архитектуры является характерным примером доходных домов в стиле конца XIX - начала XX века для города на Дону.- Район Богатяновка, на мой взгляд, имеет историческую ценность. Каждое здание в этом районе является не просто строением, а памятником истории и культуры. Администрация города должна бережно относиться к таким объектам, а не уничтожать их, - отметил ростовский краевед Леонид Санкин.Отмечается, что дом не является объектом культурного наследия.