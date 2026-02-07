Фото: Соцсети

В Ростовской области 7 февраля объявлен желтый уровень опасности по беспилотникам. Об этом сообщили мониторинговые каналы примерно в 22:30.Оперативные службы переведены в режим повышенной готовности.Пока информации о перехваченных в регионе дронах не было.Ранее в Ростовской области была объявлена опасность по БПЛА. Жителям дали рекомендации уйти с открытых участков улиц, зайти в помещения и отойти подальше от окон. Специальный режим еще не снимали.