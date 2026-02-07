Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

В Ростовской области 7 февраля объявлен желтый уровень опасности по беспилотникам

В Ростовской области 7 февраля объявлен желтый уровень опасности по беспилотникам
В Ростовской области 7 февраля объявлен желтый уровень опасности по беспилотникам. Об этом сообщили мониторинговые каналы примерно в 22:30.

Оперативные службы переведены в режим повышенной готовности.

Пока информации о перехваченных в регионе дронах не было.

Ранее в Ростовской области была объявлена опасность по БПЛА. Жителям дали рекомендации уйти с открытых участков улиц, зайти в помещения и отойти подальше от окон. Специальный режим еще не снимали.
Фото: Соцсети
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Яндекс.Метрика